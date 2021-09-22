Роман Павлюченко

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Все о 10:0 – крупнейшей победе русского футбола. Пиняев не рекордсмен возраста, один из игроков забил в день рождения, вратарь-блогер вышел не по воле тренера
#Крылья Советов
Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
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#Знамя
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Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться
#Арарат
Дзюба – чемпион. Он шел к этому тринадцать лет
#Артем Дзюба