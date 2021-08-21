Роман Павлюченко

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Футбол
Павлюченко в 39 лет оформил первый покер в карьере
#Роман Павлюченко
Футбол
Шишкин перешел в «Знамя» из Ногинска. Там уже играют Павлюченко и Самедов
#Роман Шишкин