Шишкин перешел в «Знамя» из Ногинска. Там уже играют Павлюченко и Самедов

«Знамя» из Ногинска проводит этот сезон в ПФЛ. Ренат Янбаев, Александр Самедов, Роман Павлюченко и Александр Шешуков – бывшие игроки из РПЛ в клубе.

Теперь однолетний контракт подписал Роман Шишкин. На презентации в команде он даже не снял одежду с эмблемой «Спартака».

Шишкин – воспитанник «Спартака». В этом клубе он начинал профессиональную карьеру. В «Спартаке-2» Шишкин провел два матча в 2020 году. Сейчас ему 33 года.