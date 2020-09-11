Роман Шишкин
ПФЛ
Футбол
Александр Самедов
Роман Павлюченко
Александр Шешуков
Ренат Янбаев
Знамя
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роман Шишкин #Футбол #Знамя #ПФЛ #Александр Самедов #Александр Шешуков #Ренат Янбаев #Роман Павлюченко

Шишкин перешел в «Знамя» из Ногинска. Там уже играют Павлюченко и Самедов

11 сентября, 14:26

«Знамя» из Ногинска проводит этот сезон в ПФЛ. Ренат Янбаев, Александр Самедов, Роман Павлюченко и Александр Шешуков – бывшие игроки из РПЛ в клубе.

Теперь однолетний контракт подписал Роман Шишкин. На презентации в команде он даже не снял одежду с эмблемой «Спартака».

Шишкин – воспитанник «Спартака». В этом клубе он начинал профессиональную карьеру. В «Спартаке-2» Шишкин провел два матча в 2020 году. Сейчас ему 33 года.

Группа ФК «Знамя» вконтакте

В интервью «Чемпионату» Шишкин рассказал, что его попросили помочь клубу в кубковых играх с «Ахматом» и «Шинником». Поэтому и заявился.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роман Шишкин
#Футбол
#Знамя
#ПФЛ
#Александр Самедов
#Александр Шешуков
#Ренат Янбаев
#Роман Павлюченко