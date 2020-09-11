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Шишкин перешел в «Знамя» из Ногинска. Там уже играют Павлюченко и Самедов
11 сентября, 14:26
«Знамя» из Ногинска проводит этот сезон в ПФЛ. Ренат Янбаев, Александр Самедов, Роман Павлюченко и Александр Шешуков – бывшие игроки из РПЛ в клубе.
Теперь однолетний контракт подписал Роман Шишкин. На презентации в команде он даже не снял одежду с эмблемой «Спартака».
Шишкин – воспитанник «Спартака». В этом клубе он начинал профессиональную карьеру. В «Спартаке-2» Шишкин провел два матча в 2020 году. Сейчас ему 33 года.
В интервью «Чемпионату» Шишкин рассказал, что его попросили помочь клубу в кубковых играх с «Ахматом» и «Шинником». Поэтому и заявился.
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