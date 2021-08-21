Роман Павлюченко
Знамя
Павлюченко в 39 лет оформил первый покер в карьере
11 минут назад
Это случилось в матче ФНЛ-2 против «Коломны». Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «Знамени» из Ногинска, за которое выступает Роман Павлюченко.
Павлюченко провел на поле весь матч. Это его первый покер в карьере. До этого он пять раз делал хет-трики за клубы и сборную России.
«Кому бы хотел посвятить покер? Болельщикам Ногинска, моей семье. Они всегда рады моим успехам», – сказал Павлюченко.
- Павлюченко 39 лет. Он выступает за «Знамя» с 2018 года.
- В этом сезоне Павлюченко провел в ФНЛ-2 два матча, где забил четыре гола.
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