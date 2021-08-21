Павлюченко в 39 лет оформил первый покер в карьере

Это случилось в матче ФНЛ-2 против «Коломны». Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «Знамени» из Ногинска, за которое выступает Роман Павлюченко.

Павлюченко провел на поле весь матч. Это его первый покер в карьере. До этого он пять раз делал хет-трики за клубы и сборную России.

«Кому бы хотел посвятить покер? Болельщикам Ногинска, моей семье. Они всегда рады моим успехам», – сказал Павлюченко.