Чиро Иммобиле

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Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
#Фелипе Кайседо
Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
#Футбол