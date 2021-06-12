Чиро Иммобиле

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Футбол
Инсинье и Иммобиле впервые забили за Италию на крупных турнирах
#Италия
Футбол
Иммобиле забил первый гол «Лацио» в Лиге чемпионов за 13 лет
#Чиро Иммобиле
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» этого сезона
#Чиро Иммобиле