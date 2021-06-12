Инсинье и Иммобиле впервые забили за Италию на крупных турнирах

Италия обыграла Турцию в матче-открытии Евро-2020 (3:0), по одному голу забили Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.

Оба уже неоднократно играли за сборную Италии, но еще никогда не забивали в финальных стадиях Евро или чемпионатов мира:

Иммобиле, 31 год.

Всего: 46 игр, 13 голов и шесть ассистов.

Большинство игр – квалификация к ЧМ и товарищеские матчи (15 и 13)

Игры на крупных турнирах: две на ЧМ-2014 и две на Евро-2016.

Иниснье, 30 лет.

Всего: 41 игра, восемь голов и девять ассистов.

Большинство матчей – квалификация к ЧМ и товарищеские игры (по 13)

Игры на крупных турнирах: один матч на ЧМ-2014 и три на Евро-2016.

Следующие матчи Италии на Евро пройдут со Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня).