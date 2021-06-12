Италия
Евро-2020
Лоренцо Инсинье
Чиро Иммобиле
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#Италия #Евро-2020 #Лоренцо Инсинье #Чиро Иммобиле

Инсинье и Иммобиле впервые забили за Италию на крупных турнирах

3 часа назад

Италия обыграла Турцию в матче-открытии Евро-2020 (3:0), по одному голу забили Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.

Оба уже неоднократно играли за сборную Италии, но еще никогда не забивали в финальных стадиях Евро или чемпионатов мира:

Иммобиле, 31 год.

  • Всего: 46 игр, 13 голов и шесть ассистов.
  • Большинство игр – квалификация к ЧМ и товарищеские матчи (15 и 13)
  • Игры на крупных турнирах: две на ЧМ-2014 и две на Евро-2016.

Иниснье, 30 лет.

  • Всего: 41 игра, восемь голов и девять ассистов.
  • Большинство матчей – квалификация к ЧМ и товарищеские игры (по 13)
  • Игры на крупных турнирах: один матч на ЧМ-2014 и три на Евро-2016.

Следующие матчи Италии на Евро пройдут со Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня).

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