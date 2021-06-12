Александр Мостовой

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🇷🇺 Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката
#Россия
Аршавин, Мостовой и другие продвигали фонд, который теперь проверяет прокуратора. Возможно, это финансовая пирамида
#Андрей Аршавин
Легенда «Сельты» – наш Мостовой. Сначала его ругали, потом – называли Царь и хотели ставить памятник
#Александр Мостовой
Ночи расшифровок, посиделки на кухне, борщ в Тарасовке – так создаются автобиографии
#Олег Романцев