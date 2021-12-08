СКА Ростов

Лента
Материалы
Новости
«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет
#Игорь Гамула
Клубы ПФЛ сыграли тайм в одинаковых формах. Судьи страдали в толпе черных маек
#ПФЛ
Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне
1
#СКА Ростов
1
Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
Баста залетел в футбол. Занимается ростовским СКА – привлекает инвесторов, зовет фанатов, написал гимн
#СКА Ростов