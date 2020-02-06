СКА Ростов

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Футбол
Ростовская область даст деньги трем футбольным клубам. В том числе – двум частным
#Ростов
Футбол
Баста стал владельцем ростовского СКА. Закрыл долги и пригласил известных людей в структуру
#СКА Ростов