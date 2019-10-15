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#СКА Ростов #Футбол #ПФЛ

Баста стал владельцем ростовского СКА. Закрыл долги и пригласил известных людей в структуру

15 октября 2019, 11:11

Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) закрыл долги СКА, а еще вложил 10 миллионов рублей из собственных средств для развития. Известно, что с сезона-2019/20 поддерживать команду будут «РТ-Капитал» (дочерняя компания корпорации «Ростех»), а также правительство Ростовской области.

Клуб в своем заявлении отметил, что Баста пригласил в клуб профессионалов которые займутся управлением, а сам он будет развивать коммуникационные направления и работу со спонсорами.

Кто еще будет работать в СКА:

  • Экс-гендиректор «Химок» Сергей Городничук;
  • Известный игрок, а позже – селекционер Виктор Панченко. Он будет спортивным директором;
  • Станислав Меркис, работавший в «Енисее», станет руководителем медиа.

Своей целью СКА считает создание боеспособного коллектива с перспективой выхода в ФНЛ, а в 2020 году планирует заново открыть свою футбольную школу.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб существование и игру в следующем сезоне.

Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», – слова Басты.

На данный момент СКА идет седьмым в таблице ПФЛ зоны «Юг» с отставанием в 16 очков от лидирующего «Волгаря».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Баста и СКА? Что у них было общего? Тут – ответ
Баста залетел в футбол. Занимается ростовским СКА – привлекает инвесторов, зовет фанатов, написал гимн
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