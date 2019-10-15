Баста стал владельцем ростовского СКА. Закрыл долги и пригласил известных людей в структуру

Клуб в своем заявлении отметил, что Баста пригласил в клуб профессионалов которые займутся управлением, а сам он будет развивать коммуникационные направления и работу со спонсорами.

Кто еще будет работать в СКА:

Экс-гендиректор «Химок» Сергей Городничук;

Известный игрок, а позже – селекционер Виктор Панченко. Он будет спортивным директором;

Станислав Меркис, работавший в «Енисее», станет руководителем медиа.

Своей целью СКА считает создание боеспособного коллектива с перспективой выхода в ФНЛ, а в 2020 году планирует заново открыть свою футбольную школу.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб существование и игру в следующем сезоне.

Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», – слова Басты.

На данный момент СКА идет седьмым в таблице ПФЛ зоны «Юг» с отставанием в 16 очков от лидирующего «Волгаря».