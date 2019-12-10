Ривер Плейт

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Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»
#Аргентина
Они засветились в Европе, а теперь подарили «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес
#Фламенго
Перенесенный в другую страну финал и раскрашенная статуя Христа – о, это Кубок Либертадорес
#Кубок Либертадорес
Фанат сделал тату с QR-кодом, который ведет на видео о победе его клуба над злейшим соперником. Кое-что пошло не так
#Ривер Плейт