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Филиппе Коутиньо
№10
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 июня 1992 (27) лет
Рост
172
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Коутиньо уничтожил «Вердер», играя в детской майке из фан-шопа. Разница не только в размере, но и в материале
#Филиппе Коутиньо
18 декабря 2019, 19:52
«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов
#Бавария
14 декабря 2019, 21:50
«Бавария» опять арендовала игрока из испанского топ-клуба. По Хамесу и Коутиньо есть много общих моментов
#Филиппе Коутиньо
19 августа 2019, 13:47
Коутиньо мучается в «Барсе». В «Ливерпуле» он был полезен всем
#Филиппе Коутиньо
01 мая 2019, 14:06