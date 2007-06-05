Аделия Петросян

Дата рождения
5 июня 2007 г.
Факт
Первой среди женщин исполнила четверной риттбергер
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Фигурное катание
На чемпионате России-2022 по фигурному катанию первые четыре места заняли ученицы Тутберидзе
#Этери Тутберидзе
Фигурное катание
Петросян прыгнула два четверных риттбергера за одну программу. Такого не было никогда в истории
#Аделия Петросян
Фигурное катание
Аделия Петросян первой в истории женского фигурного катания выполнила четвертной риттбергер. Ей 14 лет
#Аделия Петросян
Фигурное катание
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Акатьева