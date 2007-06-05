Аделия Петросян

Дата рождения
5 июня 2007 г.
Факт
Первой среди женщин исполнила четверной риттбергер
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Кто такая Аделия Петросян – фигуристка, которая в 14 лет вошла в историю из-за двух сложных прыжков на ЧР-2022
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#фигурное катание
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание