CS:GO

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Многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment
Дата выпуска
2012 г.
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Киберспорт
Team Spirit и NAVI номинированы на премию The Game Awards в категории лучших киберспортивных команд
#Team Spirit
Киберспорт
NAVI впервые выиграла Major. Это ее четвертый финал, три предыдущих завершались 0:2
#NAVI – G2
Киберспорт
Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO
#NAVI – G2
Киберспорт
NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021 🏆
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: прогноз на финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: где смотреть финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: во сколько начало финала NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
#NAVI – G2
Киберспорт
NAVI и G2 сыграют в финале PGL Major Stockholm 2021
#NAVI – G2