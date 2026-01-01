Андрей Козлов (ЧГК)

Дата рождения
25 декабря 1960 г.
Достижения
Магистр элитарного Клуба «Что? Где? Когда?»
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Новости
Уникальная перестановка состава в «Что? Где? Когда?»: капитан Козлов не сыграл за свою же команду, но был в зале
#ЧГК
«Это кошмар какой-то». В «Что? Где? Когда?» впервые за 1302 дня появилась команда без женщины в составе – и проиграла
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#ЧГК
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Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом
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#Андрей Козлов (ЧГК)
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Разбираем особенность с финалом года в «Что? Где? Когда?»: почему туда прошел Козлов, а не Касумов – хотя оба выиграли 6:4
#ЧГК
Шоу на «Что? Где? Когда?»: Козлов замахнулся на бывшего члена команды на финальном вопросе – тот чуть не сорвал игру подсказкой
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#ЧГК
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Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно
#ЧГК