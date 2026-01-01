Андрей Козлов (ЧГК)

Дата рождения
25 декабря 1960 г.
Достижения
Магистр элитарного Клуба «Что? Где? Когда?»
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ЧГК
Команда Козлова последний раз побеждала в финале года «Что? Где? Когда?» в 2008 году. Из того состава больше никто не играет
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова ни разу не проигрывала в финалах года. После последнего он стал магистром и выиграл «Бриллиантовую сову»
#ЧГК
ЧГК
Команда Козлова в «Что? Где? Когда?» победила телезрителей и претендует на финал серии
#ЧГК