Мартен Фуркад

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За Россию в биатлоне участвует афганец: знает язык дари и отмечает мусульманские праздники, но никогда не был в Афганистане
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#Карим Халили
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Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
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#Гол
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Фуркад завершит карьеру по окончании сезона. Сразу несколько странностей
#Мартен Фуркад
Логинова не любят звезды биатлона. Фуркад сбивал его во время гонки, Самуэльссон считает его позором для всего спорта
#Александр Логинов
Фуркад иногда ругается с русскими. Теперь обвинил в маразме олимпийскую чемпионку
#Мартен Фуркад
Фуркад победил впервые за год. Вернул уверенность после провального сезона, но планов не строит
#Мартен Фуркад