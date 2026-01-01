Зенит (б)

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Баскетбол
ЦСКА прошел «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ. Соперник по финалу – УНИКС
#ЦСКА (б)
Баскетбол
«Зенит» проиграл «Барселоне» в пятом матче четвертьфинала и вылетел из Евролиги
#Зенит (б)
Баскетбол
Евролига не пустит зрителей на «Финал четырех» в Кельне
#Евролига
Баскетбол
«Зенит» неожиданно выиграл у «Барселоны» в четвертьфинале Евролиги
#Зенит (б)
Футбол
В Санкт-Петербурге ограничено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Необходимо согласование с властями
#коронавирус
Баскетбол
Евролига отменила два матча «Зенита» из-за коронавируса
#Евролига
Баскетбол
Из-за коронавируса в Евролиге перенесены два матча российских клубов. Один – на час, другой – на день
#Евролига
Баскетбол
Расписание матчей Евролиги сезона-2020/21: ЦСКА в первом раунде сыграет с «Барселоной»
#Евролига
Баскетбол
Тренер «Зенита» давал максимум 15% шансов победить ЦСКА. Победили
#ЦСКА (б)