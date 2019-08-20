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Лента
Матч-центр
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Вальядолид
Вальядолид
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Сайт
www.realvalladolid.es/
Страна
Испания
Стадион
Хосе Соррилья
Тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
С. "Серхио" Сориано
Материалы
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
«Вальядолид» отказался сдавать тест на коронавирус. Так клуб заботится о малообеспеченных людях
#Вальядолид
18 марта, 22:10
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта, 21:34
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
#Примера
28 мая 2019, 16:58