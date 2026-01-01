UFC Vegas 31

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Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
#Хабиб Нурмагомедов
«Вы можете убегать, но не спрячетесь». Махачев обратился к топ-бойцам UFC после восьмой победы подряд
#Ислам Махачев
Сколько Махачев заработал за бой с Мойзесом на UFC Vegas 31: гонорар, призовые, бонус
#Махачев – Мойзес
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев