Джейкоб Блейк

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Хоккей
Плей-офф НХЛ возобновится 29 августа
#НХЛ
Хоккей
НХЛ перенесла два игровых дня – это тоже бойкот из-за стрельбы полицейских в темнокожего
#НХЛ
1
Теннис
«Я в первую очередь темнокожая женщина. Есть дела важнее матча». Теннисистка Наоми Осака бойкотировала турнир в Нью-Йорке
#Наоми Осака
2
Футбол
Клубы МЛС бойкотировали 5 матчей как протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу. Лига поддержала
#МЛС
Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА