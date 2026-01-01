Олимпиада-2014

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На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Чемпионка мира по шорт-треку развозит по вечерам пиццу. Так она собирает деньги на Олимпиаду
#Элиз Кристи
Самый богатый бизнесмен России. Кто такой Потанин – босс «Норникеля», благотворитель, инвестор Сочи-2014
#Владимир Потанин
Чем запомнилась биатлонная эстафета на Олимпиаде в Сочи. Золото, которого у России больше нет
#Олимпиада-2014
Устюгова дисквалифицировали за допинг на ОИ-2014. Теперь Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады
#Евгений Устюгов