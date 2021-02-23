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Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
3 часа назад
«Лацио» и «Бавария» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 23 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
Котировки букмекеров:
- Победа «Лацио» – 4,8.
- Ничья – 4,1.
- Победа «Баварии» – 1,75.
«Бавария» набрала всего одно очко в двух предыдущих матчах Бундеслиги. Но Ханс-Дитер Флик не сомневается в успехе:
«У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде».
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