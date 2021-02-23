Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»

«Лацио» и «Бавария» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 23 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»

Котировки букмекеров:

Победа «Лацио» – 4,8.

Ничья – 4,1.

Победа «Баварии» – 1,75.

«Бавария» набрала всего одно очко в двух предыдущих матчах Бундеслиги. Но Ханс-Дитер Флик не сомневается в успехе:

«У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде».