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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #Лацио

Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»

3 часа назад

«Лацио» и «Бавария» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 23 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»

Котировки букмекеров:

  • Победа «Лацио» – 4,8.
  • Ничья – 4,1.
  • Победа «Баварии» – 1,75.

«Бавария» набрала всего одно очко в двух предыдущих матчах Бундеслиги. Но Ханс-Дитер Флик не сомневается в успехе:

«У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде».

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