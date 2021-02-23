Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»

«Лацио» и «Бавария» сыграют 23 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игру покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22:45.

Это первое их противостояние в Лиге чемпионов – до этого команды ни разу не встречались.

В этом сезоне ЛЧ «Лацио» финишировал вторым в группе, уступив первое место еще одной немецкой команде – «Боруссии». «Бавария» на групповом этапе выиграла пять матчей из шести.