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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #Лацио

Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»

3 часа назад

«Лацио» и «Бавария» сыграют 23 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игру покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22:45.

Это первое их противостояние в Лиге чемпионов – до этого команды ни разу не встречались.

В этом сезоне ЛЧ «Лацио» финишировал вторым в группе, уступив первое место еще одной немецкой команде – «Боруссии». «Бавария» на групповом этапе выиграла пять матчей из шести.

Лацио
Рим
-:-
Бавария
Мюнхен
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