Лионель Месси
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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера

Месси – рекордсмен «Барселоны» по числу игр в Примере

2 часа назад

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1). Этот матч стал для Месси 506-м за «Барселону» в Примере. Так он перебил достижение Хави, у которого было 505 игр.

В игре с «Кадисом» Месси реализовал пенальти. В этом сезоне Месси уже забил 16 голов и сделал три ассиста в матчах Примеры.

«Барселона» идет в турнирной таблице на третьем месте. Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет восемь очков.

В игре с «Кадисом» прервалась победная серия «Барселоны» в матчах Примеры. Она растянулась на семь игр.

Месси 17 лет подряд забивает в Лиге чемпионов

Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 32
1:1
Матч завершен
Кадис
Кадис
Алекс 89
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