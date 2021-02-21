Лионель Месси
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Месси – рекордсмен «Барселоны» по числу игр в Примере
2 часа назад
«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1). Этот матч стал для Месси 506-м за «Барселону» в Примере. Так он перебил достижение Хави, у которого было 505 игр.
В игре с «Кадисом» Месси реализовал пенальти. В этом сезоне Месси уже забил 16 голов и сделал три ассиста в матчах Примеры.
«Барселона» идет в турнирной таблице на третьем месте. Отставание от лидирующего «Атлетико» составляет восемь очков.
В игре с «Кадисом» прервалась победная серия «Барселоны» в матчах Примеры. Она растянулась на семь игр.
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