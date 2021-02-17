Лионель Месси
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#Лионель Месси #Лига чемпионов #Футбол #Барселона

Месси 17 лет подряд забивает в Лиге чемпионов

5 часов назад

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1, второй тайм). Это первый мяч аргентинца в ЛЧ в 2021 году. Он забивает в турнире на протяжении 17 лет — с 2005 года.

Месси повторил рекорд бывшего нападающего «Реала» Рауля, который забивал в течение такого же промежутка с 1995 по 2011 год.

Мяч Месси «ПСЖ» стал 20-м для аргентинца в сезоне. Он достигает такой отметки уже 13 сезонов подряд.

Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани


 


 

Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 27
1:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 32
Мбаппе 65
Кен 70
Мбаппе 85
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