Месси 17 лет подряд забивает в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1, второй тайм). Это первый мяч аргентинца в ЛЧ в 2021 году. Он забивает в турнире на протяжении 17 лет — с 2005 года.

Месси повторил рекорд бывшего нападающего «Реала» Рауля, который забивал в течение такого же промежутка с 1995 по 2011 год.

Мяч Месси «ПСЖ» стал 20-м для аргентинца в сезоне. Он достигает такой отметки уже 13 сезонов подряд.

Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани







