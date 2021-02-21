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#Серия А #Футбол #Милан #Интер

Где смотреть матч «Милан» – «Интер»

3 часа назад

«Милан» и «Интер» сыграют в 23-м туре Серии А. Игра стартует 21 февраля в 17:00 по московскому времени. 

Канал «Матч! Футбол 2» проведет прямую трансляцию. «Телеспорт» тоже покажет игру на своих площадках.

«Интер» лидирует в Серии А. Клуб набрал 50 очков за 22 матча. «Интер» не проигрывает в Серии А с 6 января, когда был матч с «Сампдорией» (1:2).

«Милан» отстает на одно очко. Он проиграл дважды за последние пять матчей в Серии А. Перед этой игрой было поражение от «Специи» (0:2), которая идет 16-й в таблице.

«Интер» выбил «Милан» из Кубка Италии. Ибрагимович забил, поругался с Лукаку и удалился

Милан
Милан
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Интер
Милан
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