Где смотреть матч «Милан» – «Интер»

«Милан» и «Интер» сыграют в 23-м туре Серии А. Игра стартует 21 февраля в 17:00 по московскому времени.

Канал «Матч! Футбол 2» проведет прямую трансляцию. «Телеспорт» тоже покажет игру на своих площадках.

«Интер» лидирует в Серии А. Клуб набрал 50 очков за 22 матча. «Интер» не проигрывает в Серии А с 6 января, когда был матч с «Сампдорией» (1:2).

«Милан» отстает на одно очко. Он проиграл дважды за последние пять матчей в Серии А. Перед этой игрой было поражение от «Специи» (0:2), которая идет 16-й в таблице.

«Интер» выбил «Милан» из Кубка Италии. Ибрагимович забил, поругался с Лукаку и удалился