Златан Ибрагимович
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«Интер» выбил «Милан» из Кубка Италии. Ибрагимович забил, поругался с Лукаку и удалился
2 часа назад
В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» выиграл 2:1 у «Милана».
- Златан Ибрагимович открыл счет, позже у него случился конфликт с Ромелу Лукаку.
- Во втором тайме Златан был удален с поля, а «Милан» пропустил с пенальти от Лукаку.
- Решающий гол в добавленное время со штрафного забил Кристиан Эриксен.
- В полуфинале «Интер» встретится с победителем пары «Ювентус» – СПАЛ.
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