Златан Ибрагимович
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#Златан Ибрагимович #Футбол #Милан #Интер #Кубок Италии

«Интер» выбил «Милан» из Кубка Италии. Ибрагимович забил, поругался с Лукаку и удалился

2 часа назад

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» выиграл 2:1 у «Милана».

Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 71
Эриксен 90
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 31
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Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
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