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Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон

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www.imago-images.de/Global Look Press

«Айнтрахт» обыграл «Кельн» со счетом 2:0. Один из голов забил Андре Силва. Прямо сейчас Силва имеет 18 голов и два ассиста за 20 матчей в Бундеслиге.

В таблице бомбардиров его опережает только Роберт Левандовски (24). В 2021 году Андре Силва забил девять голов – столько же у Гюндогана.

Раньше личным рекордом Силвы был показатель в 16 голов за один чемпионат. Он достиг этого в сезоне-2016/17, когда играл за «Порту».

Андре Силве 25 лет. Transfermarkt оценивает его в 37 миллионов евро. Контракт Силвы с «Айнтрахтом» действует до лета 2023 года.

«Айнтрахт» поднялся на третье место в Бундеслиге. За 21 матч он набрал 39 очков. По результативности (43 гола) «Айнтрахт» уступает только «Баварии».

Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Силва 57'
Н'Дика 79'
2:0
Матч завершен
Кельн
Кельн
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