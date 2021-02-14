Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон

«Айнтрахт» обыграл «Кельн» со счетом 2:0. Один из голов забил Андре Силва. Прямо сейчас Силва имеет 18 голов и два ассиста за 20 матчей в Бундеслиге.

В таблице бомбардиров его опережает только Роберт Левандовски (24). В 2021 году Андре Силва забил девять голов – столько же у Гюндогана.

Раньше личным рекордом Силвы был показатель в 16 голов за один чемпионат. Он достиг этого в сезоне-2016/17, когда играл за «Порту».

Андре Силве 25 лет. Transfermarkt оценивает его в 37 миллионов евро. Контракт Силвы с «Айнтрахтом» действует до лета 2023 года.

«Айнтрахт» поднялся на третье место в Бундеслиге. За 21 матч он набрал 39 очков. По результативности (43 гола) «Айнтрахт» уступает только «Баварии».