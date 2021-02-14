«Барселона» забила пять мячей «Алавесу». Она лидирует по результативности в Примере

«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 5:1. Лионель Месси и Франсишку Тринкау оформили по дублю. Антуан Гризманн сделал два голевых паса.

Прямо сейчас «Барселона» – самая результативная команда Примеры. Она забила 49 голов за 22 матча. Лидирующий в чемпионате «Атлетико» имеет 44 гола.

Лионель Месси вышел на второе место в списке бомбардиров Примеры. У него 15 голов – на один меньше, чем у Луиса Суареса.

«Барселона» занимает в таблице второе место. Она набрала 46 очков.

Мориба сделал ассист в первой игре за «Барселону» в Примере