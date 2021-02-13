Илайш Мориба
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#Илайш Мориба #Футбол #Барселона #Примера

Мориба сделал ассист в первой игре за «Барселону» в Примере

вчера, 23:39

Мориба играет за «Барсу» с семи лет. Он пришел из академии «Эспаньола».

Официальный сайт «Барселоны»

Илайш Мориба – автор голевой передачи в матче «Барселоны» и «Алавеса». Он ассистировал Тринкану, который открыл счет.

18-летний Мориба впервые вышел за «Барселону» в матче чемпионата. До этого он провел на поле 74 минуты в кубковой игре с «Корнельей».

Мориба попадал в заявку на матчи с «Гранадой» и «Атлетиком», но всегда оставался на скамейке. Матч с «Алавесом» он начал с первых минут.

Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро. Мориба играет на позиции центрального полузащитника. 

«Барселона» рассказывала о нем в отдельном видео. Там показаны его голы. Один раз Мориба даже забивал с центра поля.

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