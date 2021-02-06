Мэттью Райан
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Райан из «Арсенала» – четвертый вратарь в истории АПЛ, пропустивший в первые две минуты своего дебюта за клуб
06 февраля, 17:03
В зимнее трансферное окно «Арсенал» арендовал 28-летнего голкипера «Брайтона» Мэттью Райана.
Из-за дисквалификации Бернда Лено Райн вышел в основе «Арсенала» уже во втором матче (против «Астон Виллы»). И пропустил спустя 74 секунды после дебюта. Но вина в пропущенном голе лежит не на Райане. Секундами ранее ошибся Седрик, а мяч в ворота залетел после рикошета от ног Холдинга.
Еще Райан стал четвертым голкипером в истории АПЛ, пропустивший гол в первые две минуты в дебюте за клуб.
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