Кертис Джонс
АПЛ
Футбол
Мохамед Салах
Ливерпуль
Джонс вышел на замену и через минуту сделал ассист. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм»
вчера, 21:47
«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» со счетом 3:1. Салах оформил дубль, еще один гол забил Вейналдум.
20-летний Кертис Джонс отдал голевую передачу на Салаха в моменте с первым голом. За минуту до этого он заменил Джеймса Милнера.
Для Джонса это первое результативное действие в сезоне АПЛ. Всего он провел 14 матчей.
«Ливерпуль» поднялся в таблице на третье место. Клуб набрал 40 очков за 21 матч. Это на одно меньше, чем у «МЮ».
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