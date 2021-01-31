Кертис Джонс
АПЛ
Футбол
Мохамед Салах
Ливерпуль
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#Кертис Джонс #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Мохамед Салах

Джонс вышел на замену и через минуту сделал ассист. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм»

вчера, 21:47

«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» со счетом 3:1. Салах оформил дубль, еще один гол забил Вейналдум.

20-летний Кертис Джонс отдал голевую передачу на Салаха в моменте с первым голом. За минуту до этого он заменил Джеймса Милнера.

Для Джонса это первое результативное действие в сезоне АПЛ. Всего он провел 14 матчей.

«Ливерпуль» поднялся в таблице на третье место. Клуб набрал 40 очков за 21 матч. Это на одно меньше, чем у «МЮ».

Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Доусон 87
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 57
Салах 68
Вейналдум 84
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