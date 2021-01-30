Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу

Игра «Марселя» и «Ренна» в Лиге 1 была запланирована на 30 января 2021 года. Ее старт анонсировался на 23:00 по московскому времени.

Фанаты «Марселя» весь день пытались проникнуть на тренировочную базу клуба. Прорыв они сопровождали баннерами против игроков и руководства.

Были и столкновения с полицейскими. L’Equipe пишет, что арестованы 25 человек. Незначительные травмы получили четыре сотрудника полиции.

Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча