Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча

Альваро Гонсалес вышел к фанатам «Марселя» во время их прорыва на базу. Когда в него попал файер, Гонсалес почти не пострадал. Об этом пишут L’Equipe и RMC Sport.

Инцидент произошел случайно. Несколько человек сразу поддержали Альваро Гонсалеса. Он не был целью фанатов во время прорыва.

RMC Sport назвал инцидент с Гонсалесом основной причиной переноса матча «Марселя» и «Ренна».

Фанаты «Марселя» прорвались на базу клуба. Они били стекла, испортили клубный автобус и высказали протест в адрес президента клуба.

Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков