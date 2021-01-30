Альваро Гонсалес
Лига 1
Футбол
Марсель
Ренн
Поделиться:
Комментарии:
0
#Альваро Гонсалес #Футбол #Марсель #Лига 1 #Ренн

Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча

3 часа назад

Альваро Гонсалес вышел к фанатам «Марселя» во время их прорыва на базу. Когда в него попал файер, Гонсалес почти не пострадал. Об этом пишут L’Equipe и RMC Sport.

Инцидент произошел случайно. Несколько человек сразу поддержали Альваро Гонсалеса. Он не был целью фанатов во время прорыва.

RMC Sport назвал инцидент с Гонсалесом основной причиной переноса матча «Марселя» и «Ренна».

Фанаты «Марселя» прорвались на базу клуба. Они били стекла, испортили клубный автобус и высказали протест в адрес президента клуба.

Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
Фанаты «ПСЖ» от горя разнесли Париж: жгли и били машины, дрались с полицией
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Альваро Гонсалес
#Футбол
#Марсель
#Лига 1
#Ренн