Альваро Гонсалес
Лига 1
Футбол
Марсель
Ренн
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
3 часа назад
Альваро Гонсалес вышел к фанатам «Марселя» во время их прорыва на базу. Когда в него попал файер, Гонсалес почти не пострадал. Об этом пишут L’Equipe и RMC Sport.
Инцидент произошел случайно. Несколько человек сразу поддержали Альваро Гонсалеса. Он не был целью фанатов во время прорыва.
RMC Sport назвал инцидент с Гонсалесом основной причиной переноса матча «Марселя» и «Ренна».
Фанаты «Марселя» прорвались на базу клуба. Они били стекла, испортили клубный автобус и высказали протест в адрес президента клуба.
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