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#АПЛ #Футбол #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

«Ливерпуль» и «МЮ» один раз пробили в створ ворот за первый тайм

3 часа назад

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретились в 19-м туре сезона АПЛ. Первый тайм игры завершился со счетом 0:0.

«Ливерпуль» за первый тайм девять раз пробил в сторону ворот «МЮ». Только раз мяч долетел до створа.

«Манчестер Юнайтед» нанес всего один удар. Это Бруну Фернандеш исполнил штрафной на 34-й минуте.

«Ливерпуль» пробил в створ ворот семь раз за последние три матча. Хуже было последний раз 11 лет назад

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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