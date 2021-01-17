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«Ливерпуль» и «МЮ» один раз пробили в створ ворот за первый тайм
3 часа назад
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретились в 19-м туре сезона АПЛ. Первый тайм игры завершился со счетом 0:0.
«Ливерпуль» за первый тайм девять раз пробил в сторону ворот «МЮ». Только раз мяч долетел до створа.
«Манчестер Юнайтед» нанес всего один удар. Это Бруну Фернандеш исполнил штрафной на 34-й минуте.
«Ливерпуль» пробил в створ ворот семь раз за последние три матча. Хуже было последний раз 11 лет назад
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