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«Ливерпуль» пробил в створ ворот семь раз за последние три матча. Хуже было последний раз 11 лет назад

6 часов назад

Последние три матча «Ливерпуля» в АПЛ: 1:1 с «Вест Бромвичем», 0:0 с «Ньюкаслом», 0:1 с «Саутгемптоном».

  • За все игры – семь ударов в створ.
  • Хуже было в марте 2010-го за трехматчевый период – четыре удара.

Следующий матч «Ливерпуль» сыграет на Кубок с «Астон Виллой», а в АПЛ 17 января примет «МЮ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А ведь еще недавно ...
«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа
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