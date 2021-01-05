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«Ливерпуль» пробил в створ ворот семь раз за последние три матча. Хуже было последний раз 11 лет назад
6 часов назад
Последние три матча «Ливерпуля» в АПЛ: 1:1 с «Вест Бромвичем», 0:0 с «Ньюкаслом», 0:1 с «Саутгемптоном».
- За все игры – семь ударов в створ.
- Хуже было в марте 2010-го за трехматчевый период – четыре удара.
Следующий матч «Ливерпуль» сыграет на Кубок с «Астон Виллой», а в АПЛ 17 января примет «МЮ».
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