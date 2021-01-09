Эрлинг Холанд
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Боруссия Д
РБ Лейпциг
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Бундеслига #РБ Лейпциг #Боруссия Д

Холанд в третий раз в сезоне оформил дубль. Он забивает больше, чем проводит матчей

вчера, 22:48

www.imago-images.de/Global Look Press

Эрлинг Холанд – автор двух голов в игре «Лейпцига» и «Боруссии» Д. «Боруссия» выиграла матч со счетом 3:1.

Холанд провел в сезоне Бундеслиги 10 матчей, забил 12 голов и сделал два ассиста. Он забивал по два мяча в играх с «Боруссией» М и «Фрайбургом». Еще был покер «Герте».

Холанду 20 лет. Это его второй сезон в Бундеслиге за «Боруссию». Transfermarkt оценивает Холанда в 100 миллионов евро.

Эрлинг Холанд – обладатель премии Golden Boy

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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