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#Эрлинг Холанд #Футбол #Килиан Мбаппе #Ансу Фати #Маттейс де Лигт #Антони Марсьяль #Жоау Феликс #Ренату Саншеш

Эрлинг Холанд – обладатель премии Golden Boy

21 ноября, 12:50

Эрлингу Холанду 20 лет. Он играет за дортмундскую «Боруссию». Transfermarkt оценивает Холанда в 80 миллионов евро.

Tuttosport вручает награду Golden Boy, поэтому официальная информация о победителе опубликована именно там. В интернет-опросе победил Ансу Фати из «Барселоны». Он получит специальный приз Web Golden Boy.

Премия Golden Boy вручается лучшему молодому игроку Европы. Вот ее обладатели за предыдущие пять лет:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Каким мы знаем Холанда
Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов
Свой супергол «ПСЖ» Холанд забил с паса Рейны. Говорят, их отцы играли в одном клубе, но эта история – миф
Вглядываемся в Холанда. Как он провалил просмотр в Германии. Кто за ним стоит. В чем его фишка
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#Маттейс де Лигт
#Антони Марсьяль
#Жоау Феликс
#Ренату Саншеш