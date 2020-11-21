Эрлинг Холанд – обладатель премии Golden Boy

Эрлингу Холанду 20 лет. Он играет за дортмундскую «Боруссию». Transfermarkt оценивает Холанда в 80 миллионов евро.

Tuttosport вручает награду Golden Boy, поэтому официальная информация о победителе опубликована именно там. В интернет-опросе победил Ансу Фати из «Барселоны». Он получит специальный приз Web Golden Boy.