Дренте перешел в клуб четвертого дивизиона Испании. Он играл за «Реал» и «Эвертон»

Голландскому игроку Ройстону Дренте 33 года. С января 2021 года он будет играть за команду «Расинг Мурсия».

Клуб написал: «Дренте возвращается в Испанию, чтобы помочь нашему клубу добиться повышения в классе. Он играл за «Реал» и «Эвертон».