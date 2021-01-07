Ройстон Дренте
Футбол
Реал
Эвертон
Алания Владикавказ
Расинг Мурсия
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#Ройстон Дренте #Футбол #Реал #Эвертон #Алания Владикавказ #Расинг Мурсия

Дренте перешел в клуб четвертого дивизиона Испании. Он играл за «Реал» и «Эвертон»

6 часов назад

Голландскому игроку Ройстону Дренте 33 года. С января 2021 года он будет играть за команду «Расинг Мурсия».

Клуб написал: «Дренте возвращается в Испанию, чтобы помочь нашему клубу добиться повышения в классе. Он играл за «Реал» и «Эвертон».

В карьере Дренте было выступление в составе «Алании». Там он провел шесть матчей и забил три гола.

До перехода в «Расинг» Дренте играл за голландскую команду «Козаккен Бойз».

«Водка была даже в автобусе». Дренте рассказал о карьере в «Алании»

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Комментарии (1)
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vladik12
4 часа назад

Главный его клуб в карьере - "Алания". И, конечно, ее автобус.

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