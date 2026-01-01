Ройстон Дренте

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Футбол
Дренте перешел в клуб четвертого дивизиона Испании. Он играл за «Реал» и «Эвертон»
#Ройстон Дренте
Футбол
«Водка была даже в автобусе». Дренте рассказал о карьере в «Алании»
#Ройстон Дренте
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