Ройстон Дренте

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Дренте перешел в клуб четвертого дивизиона Испании. Он играл за «Реал» и «Эвертон»
#Ройстон Дренте
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Футбол
«Водка была даже в автобусе». Дренте рассказал о карьере в «Алании»
#Ройстон Дренте