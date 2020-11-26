«Водка была даже в автобусе». Дренте рассказал о карьере в «Алании»

Голландец Ройстон Дренте вспомнил время, когда играл в «Алании». В сезоне-2012/13 он провел в РПЛ шесть матчей, в которых забил три гола. Все – в матче с «Мордовией».

Что сказал Дренте:

«Эти парни так сильно хотели меня подписать, что пришли в мой магазин одежды. Возвращались за мной пять раз. Тогда я и согласился».

«Выходил из квартиры только ради футбола. Владикавказ – разбитый город. Там нельзя нормально провести время, даже если у тебя много денег».

«Иногда мы пили. Водка – основной продукт. Мы не должны были усложнять себе жизнь. Даже в автобусе у игроков была водка. Это Россия».

Дренте начинал карьеру в «Фейеноорде». Его спросили о России перед матчем ЦСКА и «Фейеноорда» в Лиге Европы.

Сейчас ему 33 года. Дренте играет за любительский клуб «Козаккен Бойз».