Где смотреть матч Австрия – Россия на МЧМ-2021

Россия U20 проведет третий матч на МЧМ-2021. Игра с Австрией начнется 30 декабря в 05:30 по московскому времени. Первый канал проведет прямую трансляцию.

Сборная России уже отыграла две встречи на турнире: победила США (5:3), проиграла Чехии (0:2). Австрия проиграла оба матча с общим счетом 0:15.

После этого матча у России останется игра против Швеции. Четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал МЧМ.

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