МЧМ-2021
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Россия U20
Австрия U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Австрия U20

Где смотреть матч Австрия – Россия на МЧМ-2021

час назад

Россия U20 проведет третий матч на МЧМ-2021. Игра с Австрией начнется 30 декабря в 05:30 по московскому времени. Первый канал проведет прямую трансляцию.

Сборная России уже отыграла две встречи на турнире: победила США (5:3), проиграла Чехии (0:2). Австрия проиграла оба матча с общим счетом 0:15.

После этого матча у России останется игра против Швеции. Четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал МЧМ.

Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире

Россия не забила в матче МЧМ впервые с января 2012 года. Тогда это случилось в финале

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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