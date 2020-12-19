Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб

Этот гол стал для Месси 643-м в составе «Барселоны». Так он повторил рекорд Пеле по голам за одну команду.

Месси проводит в составе «Барселоны» всю карьеру. Его контракт заканчивается летом 2021 года.

Transfermarkt оценивает Месси в 100 миллионов евро. Ему 33 года.