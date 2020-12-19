Лионель Месси
Примера
Футбол
Пеле
Барселона
Валенсия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера #Валенсия #Пеле

Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб

вчера, 19:32

Лионель Месси забил один из голов в игре «Барселоны» и «Валенсии». Там же он не реализовал пенальти.

Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 45
Араухо 52
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Дьякаби 29
Гомес 69

Этот гол стал для Месси 643-м в составе «Барселоны». Так он повторил рекорд Пеле по голам за одну команду.

Месси проводит в составе «Барселоны» всю карьеру. Его контракт заканчивается летом 2021 года.

Transfermarkt оценивает Месси в 100 миллионов евро. Ему 33 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#Футбол
#Барселона
#Примера
#Валенсия
#Пеле