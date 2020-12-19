Лионель Месси
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Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб
вчера, 19:32
Лионель Месси забил один из голов в игре «Барселоны» и «Валенсии». Там же он не реализовал пенальти.
Этот гол стал для Месси 643-м в составе «Барселоны». Так он повторил рекорд Пеле по голам за одну команду.
Месси проводит в составе «Барселоны» всю карьеру. Его контракт заканчивается летом 2021 года.
Transfermarkt оценивает Месси в 100 миллионов евро. Ему 33 года.
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