«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

Соперником «Краснодара» стало загребское «Динамо». Матчи пройдут 18 и 25 февраля. «Динамо» на групповом этапе играло с московским ЦСКА.

«Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в плей-офф еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА стал последним в группе Лиги Европы.

Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

Онлайн жеребьевки плей-офф еврокубков