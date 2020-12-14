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#Краснодар #Футбол #Лига Европы #Динамо З

«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы

14 декабря, 15:25

В Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

Соперником «Краснодара» стало загребское «Динамо». Матчи пройдут 18 и 25 февраля. «Динамо» на групповом этапе играло с московским ЦСКА.

«Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в плей-офф еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА стал последним в группе Лиги Европы.

Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

Онлайн жеребьевки плей-офф еврокубков

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