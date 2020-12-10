Лига чемпионов
Футбол
Мората, Рэшфорд, Холанд и Неймар забили больше всех на групповом этапе ЛЧ
10 декабря, 01:07
По итогам группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 первое место среди бомбардиров разделили четыре игрока с шестью мячами:
- Альваро Мората («Ювентус»)
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
- Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)
- Неймар («ПСЖ»)
По пять голов забили три форварда: Алассан Плеа («Боруссия» М), Оливье Жиру («Челси») и Чиро Иммобиле («Лацио»)
Лучшим бомбардиром среди российских клубов стал Антон Миранчук из «Локомотива». Он забил три мяча, два из них – с пенальти.
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