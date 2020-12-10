Мората, Рэшфорд, Холанд и Неймар забили больше всех на групповом этапе ЛЧ

По итогам группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 первое место среди бомбардиров разделили четыре игрока с шестью мячами:

По пять голов забили три форварда: Алассан Плеа («Боруссия» М), Оливье Жиру («Челси») и Чиро Иммобиле («Лацио»)

Лучшим бомбардиром среди российских клубов стал Антон Миранчук из «Локомотива». Он забил три мяча, два из них – с пенальти.

Таблицы групп Лиги чемпионов