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#Лига чемпионов #Футбол #Аталанта #Аякс

«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, забив в конце победный гол «Аяксу»

09 декабря, 22:49

«Аякс» принимал «Аталанту» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Аяксу» для выхода в 1/8 финала нужна была только победа. «Аталанту», где выступает Алексей Миранчук, устраивала ничья. 

В конце матча вышедший на замену Луис Муриэль реализовал выход один на один. Голландцы с 79-й минуты играли вдесятером из-за удаления Гравенберга.

Матч завершен
Аякс
Амстердам
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Муриэль 85
  • В другом матче группы «Мидтьюлланд» принимал «Ливерпуль» и сыграл с ним вничью 1:1.
  • По итогам шести туров таблица выглядит так: «Ливерпуль» – 13, «Аталанта» – 11, «Аякс» – 7, «Мидтьюлланд» – 2.
  • «Ливерпуль» и «Аталанта» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Аякс» вылетел в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

Таблицы групп Лиги чемпионов

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