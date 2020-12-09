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«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, забив в конце победный гол «Аяксу»
09 декабря, 22:49
«Аякс» принимал «Аталанту» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Аяксу» для выхода в 1/8 финала нужна была только победа. «Аталанту», где выступает Алексей Миранчук, устраивала ничья.
В конце матча вышедший на замену Луис Муриэль реализовал выход один на один. Голландцы с 79-й минуты играли вдесятером из-за удаления Гравенберга.
- В другом матче группы «Мидтьюлланд» принимал «Ливерпуль» и сыграл с ним вничью 1:1.
- По итогам шести туров таблица выглядит так: «Ливерпуль» – 13, «Аталанта» – 11, «Аякс» – 7, «Мидтьюлланд» – 2.
- «Ливерпуль» и «Аталанта» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Аякс» вылетел в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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