«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, забив в конце победный гол «Аяксу»

«Аякс» принимал «Аталанту» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Аяксу» для выхода в 1/8 финала нужна была только победа. «Аталанту», где выступает Алексей Миранчук, устраивала ничья.

В конце матча вышедший на замену Луис Муриэль реализовал выход один на один. Голландцы с 79-й минуты играли вдесятером из-за удаления Гравенберга.